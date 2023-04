Diuna 2 to epicki film wojenny. Jest opis zwiastuna

Warner Bros.

Podczas CinemaCon film Diuna 2 był promowany przez reżysera Denisa Villeneuve'a oraz aktorów, czyli pojawili się Timothée Chalamet i Zendaya. Pokazano zwiastun, który nie trafił do sieci, ale wywołał on ekscytację zebranych na imprezie dziennikarzy.

Diuna 2 to epicki film wojenny

Denis Villeneuve otwarcie powiedział, że według niego Diuna 2 to pełny akcji, epicki film wojenny. Zapowiada, że kręcili w wielu nowy lokacjach, bo nie chciał tworzyć uczucia powtarzalności. To dotyczy też budowy nowych scenografii. Według niego wszystko jest nowe w tym filmie. Do tego potwierdził, żez Diuna 2 w 100% została nakręcona kamerami IMAX dla lepszego efektu na tych gigantycznych ekranach. W przypadku Diuny to było tylko 40%.

Zwiastun zaczyna się od sceny z Paulem Atrydą i Chani, którzy okazuje sobie uczucie. Powoli ich relacja zaczyna nabierać wyrazu. Następnie pojawia się księżniczka Irulan (Florence Pugh), która ma na twarzy welon i mówi o nadchodzącej wojnie. Pojawia się Gurney Halleck (Josh Brolin), a Lady Jessica (Rebecca Ferguson) podróżuje przez pustynię z Fremenami w jakimś pojeździe.

Kolejne sceny wywołały ekscytację, bo pokazały jak Paul Atryda po raz pierwszy jeździ na czerwiu. Co ciekawe, aktor zdradził, że w jakiś sposób zrobili to praktycznymi metodami, nie efektami komputerowymi. Wygląda to wizualnie nieprawdopodobnie. Następnie do gry wszedł Feyd-Rautha grany przez Austina Butlera. Feyd wygląda jak łysy albinos, a przez reżysera podczas panelu został opisany słowami: olimpijski szermierz w połączeniu z psychopatycznym seryjnym mordercą. Widzimy go w scenie z jego bratem Glossu Rabbanem (Dave Bautista) i baronem Harkonnenem (Stellan Skarsgard). Rabban patrzy na Feyda ze strachem w oczach. Są też sceny zapowiadające pojedynek Paula z Feydem. Do tego Feyd ma jakieś znamiona na twarzy, które sprawiają, że jego wizerunek staje się bardziej przerażający. Ostatnia scena to Paul stojący przed armią Fremenów i podnoszący ręce do góry, co spotyka się z wrzawą.

Diuna 2 - premiera w kinach jesienią 2023 roku. Na ten moment nie wiadomo, kiedy zwiastun zadebiutuje w sieci.