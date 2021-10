Diuna 2 ma zielone światła? Intrygujący komentarz

fot. Warner Bros

Diuna na obecną chwilę ma na koncie 129,7 mln dolarów przy budżecie 165 mln dolarów (plus prawdopodobnie 100 mln dolarów na promocję). Z uwagi na to, że film w USA ma premierę hybrydową, czyli jednocześnie trafi do platformy HBO Max, istnieje ryzyko, że to zmniejszy potencjalne wpływy z kin. To jest zmartwienie wielu fanów, bo jeśli film nie zarobi, czy Diuna 2 jest pewna? Na to odpowiada Ann Sarnoff, CEO WarnerMedia Studios.

- Czy Diuna doczeka się sequela? Gdy obejrzysz film, zobaczysz, jak się kończy. Wówczas będziesz mieć odpowiedź na to pytanie.

Z uwagi na to, że Diuna to połowa książki, historia jest urwana, więc z komentarza Sarnoff można wywnioskować, że Diuna 2 na pewno powstanie.

Diuna

Najwyraźniej wpływy z box office nie są jedynym istotnym kryterium, jakie biorą pod uwagę. O tym świadczą słowa Jasona Kilara, CEO WarnerMedia, który mówi, że decyzje są podejmowane także na podstawie odbioru i reakcji widzów.

Diuna - premiera w polskich kinach już 22 października 2021 roku.