Diuna: Część druga - Rebecca Ferguson pod ogromnym wrażeniem sequelu. Będzie lepszy niż 1. część?

Gwiazda Diuny, wcielająca się w postać Lady Jessiki, Rebecca Ferguson, podczas promowania finału sezonu serialu Silos odpowiedziała również na pytanie, czego fani mogą się spodziewać po nadchodzącym filmie Diuna 2.

W wywiadzie dla Collidera mówiła:

Tak bardzo się teraz uśmiecham, jest tak cholernie dobrze. Mówię o tym tak emocjonalnie, ponieważ kocham Denisa {} i kocham Greiga {}, kocham zespół. Ale stary, pierwsza część jest fenomenalna, imponująca, potem przechodzi się do zbliżeń, zdjęć i gry aktorskiej. Tak, wszystko jest świetne, ale to nic w porównaniu z częścią drugą. Numer dwa, jest jak pieprzony cios w brzuch. To nierealne.

Nie widziałam filmu, czytałam scenariusz. Przyszłam na plan, kiedy nie kręciłam, czego nawiasem mówiąc nie robię, bo jestem zbyt zajęta, zmęczona i tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Ale chciałam zobaczyć jak Austin Butler robi to, co robi. To niewiarygodne. Brak słów. Kostiumy, to co Austin wnosi do postaci, co robi Christopher Walken... To znaczy, to jest niemożliwe. - dodała Ferguson.