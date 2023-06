Diuna 2 - pełny zwiastun. To będzie najbardziej epickie sci-fi roku!

fot. materiały prasowe

Diuna 2 nadchodzi i ma zagwarantować jakość, jaką fani sci-fi oczekują od największych hollywoodzkich superprodukcji. Za kamerą ponownie stoi Denis Villeneuve, który napisał scenariusz z Jonem Spaihtsem. Przy scenariuszu wspomagał ich Craig Mazin, twórca Czarnobylu i The Last of Us.

Diuna 2 - zwiastun

Diuna 2 - o czym jest film?

Historia oparta jest na drugiej części książki Diuna Franka Herberta. Paul (Timothee Chalamet) zjednoczył się z Chani (Zendaya) i Fremenami. Teraz szuka zemsty na ludziach, którzy zniszczyli jego rodzinę.

Na ekranie ponownie występują Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin i Dave Bautista. Do obsady nowej odsłony dołączyli: Florence Pugh (jako księżniczka Irulana), Austin Butler (jako Feyd-Rautha Harkonnen), Christopher Walken (Imperator Shaddam IV) oraz Léa Seydoux (Lady Margot z Bene Gesserit).

Diuna 2 - premiera 3 listopada 2023 roku w kinach.