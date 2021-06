Diuna Davida Lyncha trafi na płyty Blu-ray 4K

Źródło: Arrow Films

2021 rok upłynie nam pod znakiem 4K. Nie tylko dlatego, że na rynku rozpychają się konsole dziewiątej generacji przystosowane do pracy w tej rozdzielczości; co kilka tygodni dystrybutorzy filmowi informują nas o odświeżeniu kolejnej kultowej produkcji i wydaniu jej w zremasterowanej wersji Blu-ray UHD. Do tego grona dołączyła właśnie Diuna z 1984 w wersji Davida Lyncha.

Przedstawiciele Arrow Films ogłosili, że film na krążkach 4K pojawi się w sklepach 31 sierpnia 2021 roku, kilka tygodni przed debiutem nowej kinowej adaptacji:

Mimo iż produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem ze strony recenzentów, a sam Lynch wolałby wymazać ten film ze swojej pamięci, Diuna z 1984 roku w nowej odsłonie nabierze blasku. Dystrybutor sięgnął po oryginalne negatywy, które zeskanowano do wysokiej rozdzielczości, aby w pełni wykorzystać potencjał telewizorów 4K oraz technologii Dolby Vision HDR. Dźwiękowcy zadbali także o uwspółcześnienie ścieżki audio. Podczas seansu będziemy mogli cieszyć się przestrzennym dźwiękiem w bezstratnej jakości DTS-HD Master Audio 5.1.

Arrow Films wyda film w dwóch wersjach. W standardowej edycji oprócz samej Diuny w 4K znajdziemy także krążek z dodatkowymi materiałami, a wydanie w steelbooku ma zawierać jeszcze jeden dodatkowy krążek z filmem w jakości HD. Wśród materiałów dodatkowych wymieniono m.in. audiokomentarz od filmoznawcy Paula M. Sammona, nowy film dokumentalny poświęcony tej produkcji oraz kilka mniejszych wywiadów i materiałów zza kulis.

Uwspółcześniona Diuna trafi do dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Kanady. Diuny autorstwa Denisa Villeneuve zadebiutuje w USA 1 października, a w Polsce - już 17 września.