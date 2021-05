Diuna - premiera jednak też w VOD, a nie tylko w kinach? AKTUALIZACJA

Warner Bros

AKTUALIZACJA

Nieoczekiwanie Johanna Fuentes, szefowa komunikacji w WarnerMedia zdementowała doniesienia. Twierdzi, że film nadal będzie w kinach oraz w platformie HBO Max.

ORYGINALNA TREŚĆ NEWSA

Diuna będzie mieć premierę tylko w kinach. Zmieniono decyzję o hybrydowej premierze tego tytułu, który jak inne projekty Warner Bros. miały w USA pojawić się w kinach oraz w platformie HBO Max. Mówi się, że Diuna jest jedynym wyjątkiem na liście dystrybutora, który dostaje ekskluzywną emisję tylko w kinach. Portal Deadline. potwierdza, że premiera światowa Diuny odbędzie się we wrześniu 2021 roku podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Czytamy, że Warner Bros. podpisało umową z siecią kin Regal. Na jej mocy od 2022 roku wszystkie ich tytuły będą mieć 45 dni ekskluzywnej emisji w kinach, zanim wpadną do VOD. Przed pandemią to okno kinowego wyświetlania wynosiło 90 dni. Diuna jest jedynym tytułem z 2021 roku, który będzie dystrybuowany według tych zasad.

Twórcy Diuny i Legendary Pictures nie byli zbyt entuzjastycznie nastawieni do decyzji o hybrydowej premierze, o czym było głośno w mediach, więc nie jest to też zaskoczeniem, że wywalczyli to, na czym im zależało. Przypomnijmy, że pomimo dystrybucji Warner Bros, ten film bardziej należy do Legendary Pictures, które sfinansowało 75% budżetu.

Nieprzypadkowo informacja trafia do sieci dzień po ogłoszeniu umowy o fuzji AT&T z Discovery. Na mocy tej sytuacji Jason Kilar, prezes WarnerMedia negocjuje swoje odejście po roku na stanowisku, a kluczowe tutaj jest to, że to właśnie on odpowiada za decyzję o hybrydowej premierze filmów Warner Bros. Na razie nie wiadomo, jakie decydenci mają plany na przyszłość dla filmowych części korporacji.

W obsadzie filmu Diuna są Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista i Stellan Skarsgard.

Diuna - premiera 1 października 2021 roku w USA oraz w Polsce.