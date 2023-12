Dlaczego Hugh Grant nie chce już grać w komediach romantycznych? Nazywa się „zbyt starym, grubym i brzydkim”

Fot. Materiały prasowe

Wielu widzów myśląc o Hugh Grancie, ma przed oczami jego liczne role w komediach romantycznych, takich jak Cztery wesela i pogrzeb, To właśnie miłość czy Notting Hill. To one przyczyniły się do jego rozpoznawalności i stały początkiem owocnej kariery aktorskiej.

Jednak w ostatnim czasie gwiazdor próbuje swoich sił w zupełnie innych gatunkach filmowych. Chociażby w samym 2023 roku zagrał w komedii akcji Gra Fortuny, a także dwóch filmach fantasy, Wonka i Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Podczas swojego niedawnego występu w programie The Drew Barrymore Show wyjaśnił, skąd ta zmiana.

Dlaczego Hugh Grant

Prowadząca spytała, jakie to uczucie, przeżywać swoją własną epokę renesansu, czyli "Hugh-aissance". Aktor odpowiedział żartobliwie:

Cudownie. Mówiłem ci, że ostatnio jest lepiej, odkąd mam dzieci, ożeniłem się i poczułem po prostu szczęśliwy. Stałem się za stary, gruby i brzydki, by grać w komediach romantycznych, oczywiście, więc zająłem się ciekawszymi projektami.

