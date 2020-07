Do Epic Games Store zawitają mody i osiągnięcia

Źródło: Psyonix, Epic Games

Choć Epic Games Store wszedł na scenę gamingową z przytupem, rozdając za darmo popularne gry, wciąż daleko mu do steamowej wszechstronności. Na szczęście sytuacja powoli ulega poprawie, gdyż twórcy platformy sukcesywnie dodają nowe funkcje, które uczyniły ze sklepu Valve gamingowego potentata. Na przykład obsługę modów, która właśnie zawitała w usłudze.

Firma zapowiedziała na swoim profilu twitterowym, że MechWarrior 5: Mercenaries będzie pierwszym tytułem w bibliotece Epic Games Store, który pozwoli korzystać z modyfikacji przygotowanych przez społeczność graczy:

Warto zauważyć, że nowa funkcja jest rozwijana od zeszłego lata i wciąż pozostaje w fazie testów beta . Mimo to przedstawiciele Epica wierzą w to, że w niedalekiej przyszłości autorskie modyfikacje uda się wdrożyć do kolejnych tytułów. Na tym jednak nie koniec dobrych informacji. W międzyczasie firma rozpoczyna proces wdrożeniowy jeszcze jednej funkcji, której od dawna brakowało na platformie. Do Epic Games Store zawitały osiągnięcia. Firma poinformowała o ich udostępnieniu na swoim Twitterze, a w pierwszej kolejności skorzystają z nich gracze Ark: Survival Evolved:

Przed Epic Games Store wciąż jest jeszcze długa droga do doskonałości, ale najnowsze usprawnienia to dobry krok w stronę nawiązania równej rywalizacji ze Steamem. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko poczekać, aż nowe funkcje wyjdą z fazy testów i trafią do powszechnego użytku.