Doctor Strange w wieloświecie szaleństwa - w filmie pojawią się dwie postacie z WandaVision?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

W listopadzie rozpoczęły się dokrętki do kolejnego filmu MCU - Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa. Dodatkowe prace na planie mają za zadanie dodanie osób, które były zajęte innym projektami w czasie głównych zdjęć oraz usprawnienie kluczowej sceny, która zawiera kilka cameo. Możliwe, że za sprawą serwisu IMDb poznaliśmy kolejne postacie, które pojawią się w produkcji.

Na liście obsady tego serwisu dodano nazwiska dublerów aktorów, którzy wystąpili w serialu WandaVision. Są to Whitney Coleman i Kelli Barksdale, czyli dublerzy odpowiednio Kathryn Hahn wcielającej się w Agathę Harkness oraz Jetta Klyne’a, który grał Tommy'ego Maximoffa. Możemy się domyślać, że to właśnie ci bohaterowie pojawią się w drugiej części Doktora Strange'a. Jednak warto dodać, że IMDb nie zawsze podaje prawdziwe informacje. Na przykład w serialu The Walking Dead: Nowy świat w obsadzie znalazł się Andrew Lincoln, czyli aktor grający Ricka Grimesa. Twórcy szybko zdementowali te doniesienia, żeby nie wprowadzać fanów w błąd. Aktor rzeczywiście nie wystąpił w tym spin-offie The Walking Dead.

fot. Marvel Studios // WandaVision - od lewej: Billy (Julian Hilliard), Agatha (Kathryn Hahn) i Tommy (Jett Klyne)

Z niepotwierdzonych informacji w filmie w reżyserii Sama Raimiego mają pojawić się też Loki, Sylvie i Mobius oraz Hayley Atwell w roli Peggy Carter. Mówi się, że tytułowy bohater spotka na swojej drodze Profesora X, a także Barona Mordo. Choć szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy to według plotek i wycieku historii główną antagonistką ma być Wanda Maximoff ( Elizabeth Olsen

Doktor Strange 2 - premiera filmu w USA 6 maja 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.