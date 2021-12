Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - kiedy zwiastun? Jest konkretna plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Plotka o zwiastunie filmu Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa pochodzi od portalu Cinema Reviewed. Jest to jednak nieznane źródło, więc nikt by nawet tego nie zauważył. Jednak potem potwierdzili je rzetelni scooperzy, których informacje się wielokrotnie potwierdzały ViewerAnon i BigScreenLeaks. Według ich informacji druga scena po napisach filmu Spider-Man: Bez drogi do domu będzie właśnie teaserem Doktora Strange'a 2.

Doktor Strange 2 powiązany z Pajączkiem

Nie było to nic zaskakującego, bo wcześniej mówiono, że od filmu Spider-Man: Bez drogi do domu przejdziemy bezpośrednio do Doktora Strange'a 2. Można też założyć, że cały chaos związany z multiwersum nie zostanie rozwiązany w tym filmie skoro w sequelu Doktora Strange'a jest on kontynuowany i pogłębiony. Do tego wrzucenie w tym miejscu zapowiedzi Doktora Strange'a 2 ma najwięcej sensu z uwagi na powiązanie fabularne i premierę, która nastąpi 6 maja 2022 roku. Najwyższy czas ruszyć z promocją, która pewnie nie mogła być wcześniej rozpoczęta z uwagi na potencjalne spoilery związane z efektem wydarzeń przygód Pajączka.

Marvel Studios nie komentuje, nie dementuje ani nie potwierdza plotki. Przekonamy się już niedługo, bo premiera filmu Spider-Man: Bez drogi do domu w polskich kinach nastąpi 17 grudnia 2021 roku.

