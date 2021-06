Doktor Strange 2 - tak będzie wyglądać America Chavez w MCU. Grafika z filmu

Źródło: Marvel

Prace na planie filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness zakończyły się i tradycyjnie ekipa filmowa dostała prezent od twórców z tej okazji. Tym razem jest to specjalna grafika artystyczna związana z tym, co zobaczymy na ekranie kin, Nie jest to szkic koncepcyjny, ale ukazane postacie i ich kostiumy są oparte na filmowych wersjach. Widzimy więc kostium Doktora Strange'a, Wonga, Wandy oraz nowej postaci zwanej America Chavez. Jest to superbohaterka, która zostanie wprowadzona w tym widowisku, a gra ją Xochitl Gomez-Deines. Jedną z mocy tej postaci jest możliwość podróżowania pomiędzy równoległymi światami alternatywnymi, a wiemy, że tak zwane multiwersum odegra tutaj ważną rolę.

Obecnie trwa etap post-produkcji. W tytułowej roli powraca Benedict Cumberbatch. W potwierdzonej obsadzie są również Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen i Benedict Wong. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy oficjalna promocja, ale najpewniej zobaczymy coś jeszcze w 2021 roku. Za kamerą stoi Sam Raimi.

Doktor Strange 2 - premiera w 2022 roku tylko w kinach.