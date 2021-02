Doktor Doom weźmie ślub. Tajemnicza żona; świadkiem jest... Reed Richards

Valerio Schiti/Marte Gracia/Marvel

Informowaliśmy Was już, że począwszy od maja na amerykańskim rynku będą ukazywać się kolejne odsłony serii Fantastic Four: Life Story, specjalnego cyklu wydanego z myślą o 60. rocznicy debiutu Fantastycznej Czwórki w komiksach. Opowieść ma pokazać bohaterów starzejących się wraz z upływającymi w rzeczywistym świecie latami; na kartach historii zobaczymy także najważniejsze momenty z mitologii grupy. Wygląda na to, że na tym nie koniec celebracji.

Marvel zamieścił w sieci grafikę podpisaną wymownym tytułem: "Przyszłość Fantastycznej Czwórki zacznie się w maju 2021 roku". W innej opowieści, której autorami są Dan Slott i R.B. Silva, zobaczymy więc ślub Doktora Dooma. Nie znamy tożsamości jego małżonki; wiemy jedynie, że świadkiem został Reed Richards, a na wydarzeniu pojawią się także Czarna Pantera, Sue Storm, Stwór, Ludzka Pochodnia, Alicia i Namor. Spójrzcie sami:

Źródło: Valerio Schiti/Marte Gracia/Marvel

Intrygująco prezentują się zwłaszcza widoczne na drugim planie ujęcia - w kadrach tych obecni są Kang Zdobywca, Szkarłatny Centurion, Cormorant (nowy złoczyńca z komiksów), Victorious (herold Dooma) oraz Stwór duszący Reeda i przeżywający męczarnie Johnny Storm. Dwie ostatnie ilustracje nawiązują najprawdopodobniej do wizji ostatecznego losu każdego z członków drużyny, którą niedawno pokazała im Griever.

Spekuluje się, że żoną Doktora Dooma może zostać Valeria Richards, córka Reeda i Sue Storm. Tłumaczyłoby to nietęgą minę Mr. Fantastica, jak również wściekłość Stwora. Jeśli tak, wiele wskazuje to, że będzie to wersja bohaterki z przyszłości, być może sprowadzona na ślub przez samego Kanga; w obecnej chwili Valeria jest bowiem nastolatką.