Doktor Strange 2 - Danny Elfman zdradził, czy skomponuje muzykę do filmu

Marvel

Doktor Strange 2, czyli Doctor Strange in the Multiverse of Madness, to nadchodzący film Marvela z Benedictem Cumberbatchem w tytułowej roli czarnoksiężnika. Od pewnego czasu krążyły plotki, że Danny Elfman będzie autorem muzyki do kolejnej części filmowych przygód Stephena Strange'a. Teraz te doniesienia potwierdził sam legendarny kompozytor muzyki filmowej. W jednym z najnowszych wywiadów Danny Elfman wyjawił bowiem, że aktualnie pracuje właśnie nad ścieżką dźwiękową do nadchodzącego filmu w reżyserii Sama Raimiego i jest na wstępnym etapie prac.

Zaczynam wstępną pracę nad muzyką do filmu Doktor Strange 2. Oczywiście zasadniczą pracę rozpocznę dopiero za kilka miesięcy, ale w tym momencie nagrywam muzykę, której ekipa potrzebuje na planie - powiedział kompozytor.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Danny Elfman łączy siły z Samem Raimim. Wcześniej kompozytor stworzył bowiem ścieżkę dźwiękową do filmu Spider-Man.

Doctor Strange 2 - premiera filmu przewidziana jest na 25 marca 2022.