Doktor Strange 2 - Wong i Mordo mieli zginąć w filmie? Drastyczne szkice koncepcyjne [18+]

fot. Marvel Studios // Disney

Doktor Strange w multiwersum obłędu pozwolił Samowi Raimiemu po raz kolejny w karierze stanąć za kamerą filmu superbohaterskiego. Po trylogii ze Spider-Manem, w którego wcielał się Tobey Maguire, zajął się historią Doktora Strange'a, gdzie mógł popuścić wodze wyobraźni i zaprezentować kilka swoich firmowych ujęć.

Druga część i historia postaci Scarlet Witch pozwoliła reżyserowi na to, aby film miał nieco bardziej krwawe oblicze, zbliżone do horroru. Dzięki temu pojawił się Doktor Strange jako zombie, Gargantos stracił oko, a Wanda podróżowała przez lustro do Kamar-Taj. Ponadto brutalny koniec spotkał Kapitan Carter, Reeda Richardsa, Black Bolta czy profesora Charlesa Xaviera.

Okazuje się, że Doktor Strange 2 miał być jeszcze bardziej krwawy. W sieci pojawiły się szkice koncepcyjne, które przedstawiają makabryczną śmierć Wonga (Benedict Wong) oraz Mordo (Chiwetel Ejiofor). Ich autorem jest Rob Bliss. We wcześniejszej wersji filmu Wanda miała ściąć głowę Mordo i pokazać ją Strange'owi. Z kolei z Wonga została krwawa miazga. Ostrzegamy, że grafiki są drastyczne.

https://twitter.com/scarletwnews/status/1622026859704614913

W ostatecznej wersji filmu Wong przeżył, ale i tak wiele scen do niej nie trafiło ze względu na ich brutalny charakter, co wiązałoby się z podwyższeniem kategorii wiekowej. Między innymi odrzucono jedną z walk, którą ćwiczyli kaskaderzy. Warto też przypomnieć, że początkowo inaczej miała wyglądać też scena po napisach, w której ostatecznie znalazł się Bruce Campbell.

