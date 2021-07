Doktor Strange 2 - może pojawić się nowa superbohaterka. To alternatywna wersja znanej postaci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel Studios

Doctor Strange in the Multiverse of Madness zapowiada się na jeden z najważniejszych i najbardziej szalonych zapowiedzianych projektów MCU. Wiemy, że wydarzenia z Lokiego wprowadziły widzów do konceptu multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych, w których wydarzenia znane z MCU rozgrywały się inaczej oraz inne historie oparte na komiksach Marvela również istnieją. Nowa plotka na temat filmu pochodzi z portalu The Disinsyder i dziennikarza Skylera Shulera, więc jest to wiarygodne źródło, ale podchodźcie z dystansem, bo nawet, jeśli to prawda, film jest ciągle tworzony i niektóre pomysły wypadają w trakcie montażu. Z uwagi na to, że takie cameo może być szykowana jako niespodzianka, traktujemy ten news jako spoilerowy.

Według dziennikarza w Doktorze Strange'u 2 zobaczymy Hayley Atwell w alternatywnej wersji Peggy Carter. Wcieli się ona w superbohaterkę Kapitan Carter, którą poznamy w serialu animowanym What If... ?. W tym świecie to ona dostała serum superżołnierza, stając się superbohaterką w czasach II wojny światowej, a nie Steve Rogers, który został kimś w rodzaju Iron Mana w zbudowanej przez Howarda Starka zbroi. Dziennikarz nie wie, czy będzie to rola epizodyczna, czy coś więcej.

Z uwagi na to, że Marvel Studios na poważnie chce bawić się konceptem multiwersum, nie jest wykluczone, że to nie jedyna nowa wersja postaci, jaką być może zobaczymy na ekranie. W końcu obok mamy też Spider-Man: No Way Home, w którym według plotek obok Toma Hollanda pojawia się Pajączki w wykonaniu Andrew Garfielda oraz Tobeya Maguire'a. Marvel Studios tradycyjnie nie komentuje plotek.