Doktor Strange oddaje Oko Agamotto. Oficjalne namaszczenie nowego Najwyższego Maga

Bryan Hitch/Marvel

Wydarzenie Śmierć Doktora Strange'a dobiegło już końca na amerykańskim rynku, na którym wczoraj zadebiutował finałowy, 5. zeszyt zasadniczej serii eventu. Będzie on miał olbrzymie konsekwencje dla całego multiwersum Marvela; doszło w nim bowiem do oficjalnego namaszczenia Clei na nowego Najwyższego Maga (czy raczej: Najwyższej Czarnoksiężniczki lub - podążając za propozycjami Andrzeja Sapkowskiego - Najwyższej Magiczki) Ziemi.

O takiej wolcie fabularnej wiemy już od grudnia. Przypomnijmy, że Clea Strange to dawna miłość Stephena i jego późniejsza żona, która pełniła swego czasu funkcję Najwyższej Czarnoksiężniczki Mrocznego Wymiaru, rzeczywistości, której niepodzielnym władcą jest jej wuj, Dormammu.

W The Death of Doctor Strange #5 tytułowy bohater (warto dodać, że pochodzący z przeszłości) użył zaklęcia regeneracji, aby przywrócić na pewien czas do życia główną i zabitą wcześniej wersję samego siebie w ciele Kaeciliusa - oprawca Najwyższego Maga ukradł bowiem dłonie herosa po jego zamordowaniu. Zmartwychwstały w ten sposób Doktor Strange połączył swoje moce z siłami innych Najwyższych Magów ze wszystkich wymiarów, dzięki czemu był w stanie pokonać zagrażających naszej rzeczywistości Trzy Matki i ich mocodawcę, Wędrowne Dziecko.

Niedługo później heros wyjawił, że w dalszym ciągu nie jest w stanie oszukać śmierci na dłuższą metę. Oddał więc Clei Oko Agamotto i Pelerynę Lewitacji, przekazując jej tym samym swój tytuł i spuściznę Najwyższego Maga, po czym ponownie uległ dematerializacji.

1 marca w USA ukaże się zeszyt Strange #1 - główną bohaterką nadchodzącej serii będzie już Clea.