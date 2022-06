Doktor Strange w multiwerrsum obłędu - scena usunięta w sieci. Jest Bruce Campbell

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Cześć historii filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu rozegrała się na alternatywnej Ziemi-838. Tam też widzowie poznali postać zaną Pizza Poppa, którego gra Bruce Campbell. Z uwagi na to, że za kamerą stoi Sam Raimi, cameo tego aktora było jedną z najbardziej pewnych rzeczy w tym filmie.

Doktor Strange 2 - usunięta scena.

Fragment ma związek ze sceną po napisach. Jej początek rozgrywa się tak samo, jak widzieliśmy w filmie. Potem jednak pojawia się nowy urywek. W nim też Pizza Poppa poprzysięga zemstę na Stephenie Strange'u. Zobaczcie sami:

Co ciekawe według wcześniejszych przecieków pierwotnie Campbell miał zagrać postać Baldera z alternatywnego świata. Jest on bratem Thora, ale podczas dokrętek to zmieniono i wówczas też nakręcono scenę po napisach z aktorem.

Przypomnijmy, że do swojej premiery w Disney+ film Doktor Strange 2 należący do MCU zebrał w box office globalnym aż 943,8 mln dolarów.