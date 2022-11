Doktor Who - nowy sezon z gigantycznym budżetem. To zasługa Disneya

fot. BBC

Wiemy, że nowy sezon Doktora Who będzie dystrybuowane na świecie w platformie streamingowej Disney+. Dzięki tej umowie BBC z Disney+, nowy sezon serialu ma dostać o wiele większy budżet. Do tej pory średni budżet Doktora Who na odcinek wynosił od 1,1 mln dolarów do 3,4 mln dolarów.

Doktor Who - budżet nowego sezonu

Według doniesień medialnych nowy sezon ma mieć budżet w wysokości 11,5 mln dolarów za odcinek. To oznacza prawie kilkukrotnie większą kwotę niż do tej pory. Jako że przeważnie sezony mają 10 odcinków, oznacza to budżet w wysokości mniej więcej 100 mln dolarów na cały sezon. Co wrzuca Doktora Who do czołówki najdroższych obecnie tworzonych seriali i obiecuje o wiele większą jakość realizacyjną.

To też sprawi, że Doktor Who stanie się najdroższym serialem w historii BBC. To miano do tej pory miały Mroczne materie, które jako koprodukcja z HBO miały w 2. sezonie budżet 40-50 mln dolarów na wszystkie odcinki.

Doktor Who - serial powróci z trzema odcinkami specjalnymi pod koniec 2023 roku. Potem dostaniemy nowy sezon z Ncutim Gatwą w roli Doktora.