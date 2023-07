Doktor Who - plakaty. Zobaczcie starego i nowego Doktora w akcji

fot. BBC // Twitter Doktor Who

Ncuti Gatwa zagra nowego Piętnastego Doktora w 14. sezonie. Doktora Who, za to jego poprzednik, David Tennant, po raz kolejny wcieli się w Czternastego Doktora w trzech odcinkach specjalnych z okazji 60-lecia serialu. Możecie zobaczyć oboje aktorów w charakteryzacjach na poniższych plakatach. Na grafikach są także ich wierni towarzysze: Catherine Tate jako Donna Noble i Millie Gibson jako Ruby Sunday.

Doktor Who - zdjęcia z Ncutim Gatwą. Jest też nowy czarny charakter serialu!

Doktor Who - stary i nowy Doktor na plakatach

4 pierwsze slajdy to nowe plakaty.

Doktor Who - zdjęcia

Doktor Who

Doktor Who - co wiemy o odcinkach specjalnych?

Odcinki specjalne są zatytułowane Special One: THE STAR BEAST, Special Two: WILD BLUE YONDER i Special Three: THE GIGGLE. Showrunner Russell T. Davies zdradził, że te tytuły to dopiero początek największej jak dotąd przygody Doktora. Dodał, że jesienią widzowie spędzą trzy godziny z Donną Noble, niebezpieczeństwami i katastrofą.

Oprócz dobrze znanych aktorów, takich jak wspomniani David Tennant i Catherine Tate, pojawi się także nowa twarz. Neil Patrick Harris, znany z hitu Jak poznałem waszą matkę, dołączył do obsady i zagra tajemniczego, nieznanego do tej pory złoczyńcę. Przypominamy także, że Piętnasty Doktor zadebiutuje na małym ekranie dopiero po emisji tych trzech odcinków specjalnych.