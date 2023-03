Dolphin – emulator Nintendo GameCube i Wii – trafi na Steam

fot. pixabay.com

Emulator Dolphin zawdzięcza swoją nazwę nazwie kodowej, jaką pod koniec lat 90. XX wieku Nintendo nadało projektowi stworzenia konsoli GameCube. Wczesne wersje emulatora zmagały się z wydajnością, a na początku nie była dostępna emulacja dźwięku, ale z czasem było coraz lepiej. Dolphin został udostępniony na zasadach open-source w 2007 roku i od tego czasu jest aktualizowany. Zespół stojący za wolnym i otwartym emulatorem Dolphin uruchomił niedawno własną stronę na Steamie. Emulator nie jest jeszcze dostępny do pobrania, ale można go dodać do listy życzeń. Na stronie można przeczytać o planowanej na 2 kwartał 2023 roku dacie premiery we wczesnym dostępie, więc być może nie będziemy musieli zbyt długo czekać.

Jest kilka powodów, dla których warto uruchamiać gry na emulatorze zamiast na oryginalnym sprzęcie. Podczas gdy oryginalny sprzęt oferuje najczystsze doświadczenie, niektórzy wolą grać w klasyczne tytuły w wyższych rozdzielczościach lub z obsługą szerokich ekranów. Paczki z teksturami HD mogą sprawić, że starsze gry będą mniej razić w oczy, a łatki mogą w niektórych przypadkach drastycznie poprawić liczbę klatek na sekundę.

Funkcje poprawiające jakość życia, takie jak szybkie save’y i multiplayer online, mogą sprawić, że emulatory staną się jeszcze bardziej atrakcyjne, podobnie jak społecznościowe moduły i pakiety własnych poziomów.

Zespół deweloperów opublikuje obszerny artykuł, gdy emulator zostanie uruchomiony, aby przedstawić pełen zestaw funkcji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Dolphin na Steamie opuści wczesny dostęp przed końcem 2023 roku, ale nawet po wyjściu z wczesnego dostępu pozostanie darmowy.

Na stronie emulatora na Steam podkreślono, że Dolphin tworzy po prostu wirtualne środowisko do uruchamiania gier z konsol Nintendo. Nie zawiera żadnych gier, a jest po prostu narzędziem do uruchamiania legalnie zdobytych kopii gier. Do gracza należeć będzie zdobycie gier i / lub zrzucenie ich do formatu zgodnego z emulatorem Dolphin. Jeżeli zamarzyliście właśnie o zagraniu w The Legend of Zelda: Wind Waker z GameCube’a, to uprzedzam, że oryginalne kopie gry osiągają bardzo wysokie ceny na Allegro.