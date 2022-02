Dom Gucci - film jest już dostępny na VOD. Gdzie obejrzeć i jaka cena?

Universal/MGM

Film Dom Gucci zadebiutował już na platformach VOD w Polsce. Począwszy od 17 lutego jest on dostępny w następujących serwisach: Chili, Rakuten i iTunes. Warto zauważyć, że produkcja ma swoją premierę online po niecałych 3 miesiącach od momentu wprowadzenia do rodzimych kin, do których ekranowa opowieść w reżyserii Ridleya Scotta trafiła 26 listopada zeszłego roku.

Dom Gucci - cena

Polskie serwisy VOD w chwili obecnej umożliwiają jedynie wykupienie pełnego dostępu do produkcji, nie oferując póki co opcji jego wypożyczenia. Cena zakupu na platformie Chili wynosi 44,90 zł, natomiast w przypadku witryn Rakuten i iTunes jest to 44,99 zł.

Dom Gucci - o czym jest film?

Produkcja pokazuje kulisy upadku słynnego imperium modowego i losy rodziny Gucci na przestrzeni trzech dekad. Jednym z głównych wątków fabularnych jest morderstwo dokonane na Maurizio Guccim, którego zleceniodawczynią była jego odrzucona żona, Patrizia Reggani.

Dom Gucci - obsada

W główne role w filmie wcielają się m.in. Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Jack Huston i Salma Hayek.

