Zniszczone i zaginione komiksy, rozdarte kartony. Fatalny start nowego dystrybutora Domu Pomysłów

Marvel/cbr.com

Serwis Bleeding Cool donosi, że firma Penguin Random House, nowy dystrybutor komiksów Marvela, już w pierwszym tygodniu oficjalnej współpracy z Domem Pomysłów nie poradziła sobie z powierzonym jej zadaniem. Część z przesyłek w ogóle nie dotarła do Discount Comic Book Service (DCBS), odpowiadającej za dalsze rozdysponowanie paczek. Z kolei przedstawiciele stacjonarnych sklepów komiksowych zamieszczają w sieci zdjęcia pokazujące zniszczone kartony lub rozdarte egzemplarze.

W specjalnym komunikacie DCBS przeprasza swoich klientów, stwierdzając, że póki co nie jest w stanie rozprowadzić komiksów do sklepów - trwa poszukiwanie zaginionych przesyłek. Inni sprzedawcy nie są w dużo lepszej sytuacji; wielką popularnością w sieci cieszy się wpis o tym, że po otwarciu jednego z kartonów okazało się, iż 70% spakowanych w nim komiksów nie nadaje się do sprzedaży. Odbiorcy są zgodni, że sposób pakowania przez Penguin Random House woła o pomstę do nieba - Ryan Higgins z Comics Conspiracy nazywa go "naprawdę, naprawdę złym".

https://twitter.com/RyanHigginsRyan/status/1445085818767351809

Marvel w marcu tego roku ograniczył współpracę z poprzednim dystrybutorem, którym było Diamond Comic Distributors. Przejmująca jego zadania firma Penguin Random House całkiem niedawno chwaliła się materiałem wideo, w którym pokazywała klientom "zupełnie nową jakość pakowania komiksów".