Don't Go in the Water - reżyser Watchmen od HBO za kamerą horroru

Stephen Williams, twórca, który odpowiadał niedawno za serial Watchmen od HBO został wybrany przez Universal Pictures na stanowisko reżysera horroru Don't Go in the Water. Scenariusz do projektu napisał Peter Gaffney. Fabuła produkcji jest owiana tajemnicą. Wiadomo jedynie, że ma to być trzymający w napięciu film o potworach.

Shawn Levy i Dan Levine wyprodukują Don't Go in the Water dla 21 Laps Entertainment, wraz z Adamem Kolbrennerem dla Lit Entertainment Group. Adam Rodin jest producentem wykonawczym. Wiceprezes wykonawczy Universal ds. Produkcji Matt Reilly i dyrektor ds. Rozwoju Lexi Barta będą nadzorować projekt w imieniu studia.