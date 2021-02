Don’t Look Up - wypadek na planie. Jennifer Lawrence została ranna

Fot. Lionsgate

Don't Look Up to film Netflixa w reżyserii Adama McKaya, do którego zdjęcia trwają w Bostonie. Znamy ten projekt z niesamowicie gwiazdorskiej obsady, która niewątpliwie wielu przyciągnie do ekranów.

Jak donosi Boston Globe na planie doszło do wypadku. O 1:30 w nocy kręcono sceny z efektami specjalnymi. W niej też śmietnik miał przelecieć przez okno. Wszystko poszło niezgodnie z planem, więc fragmenty szyby rozleciały się we wszystkich kierunkach i jeden trafił Jennifer Lawrence (brała udział w scenie razem z Timotheem Chalametem) koło oka. Według świadków, gdy przyjechali medycy, aktorka trzymała się za twarz.

Według deadline.com Jennifer Lawrence dochodzi do siebie po tym wypadku i rana nie okazała się groźna. Prace na planie zostały zawieszone na jeden dzień.

Przypomnijmy, że Adam McKay (Big Short) reżyseruje, jest autorem scenariusza i producentem. W niezwykle gwiazdorskiej obsadzie są także s Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry i Tomer Sisley.

Don't Look Up - o czym film?

Jest to historia o dwóch astronomach (DiCaprio i Lawrence) z niskiego szczebla swej dziedziny, którzy chcą dotrzeć do wszystkich mediów, by ostrzec, że nadlatująca asteroida zniszczy Ziemię.

Don't Look Up - premiera w Netflixie w 2021 roku.