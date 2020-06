DOOM Eternal upodobni się do klasycznego Dooma

fot. Bethesda

Doom Eternal doczekał się drugiej dużej aktualizacji wprowadzającej zmiany w rozgrywce. Deweloperzy z id Software postanowili oddać w nasze ręce nowe tryby renderowania modyfikujące sposób wyświetlania obrazu, dzięki którym gra nabierze nowego kolorytu. Obok trybów Gritty, Cinematic oraz Black & White znajdziemy tryb Classic, który sprawi, że DOOM Eternal przybierze estetykę pierwszej części cyklu, która święciła triumfy w latach 90.

Po włączeniu klasycznej palety kolorystycznej elementy świata przedstawionego zostaną rozpikselowane, a gra przełączy się na tryb 256 kolorów. I choć będzie działać w znacznie wyższej rozdzielczości niż jej pierwowzór, nabierze charakterystycznego retrosznytu.

Ale aktualizacja nie ogranicza się jedynie do wprowadzenia modyfikacji wizualnych oraz poprawienia części błędów dostrzeżonych przez graczy. Do dyspozycji otrzymamy także mapę Torment stworzoną do trybu Battlemode oraz wydarzenie Castle Grayscale z nowymi, czarno-białymi przedmiotami do odnalezienia.

Marty Stratton, producent wykonawczy id Software, zarysował także najbliższą przyszłość tego tytułu. Deweloperzy pracują m.in. nad dwoma dodatkami kampanijnymi, trybem Inwazji, kolejnymi usprawnieniami dla Battlemode oraz portem gry na konsolę Nintendo Switch.