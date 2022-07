Twórcy gry DOOM zapowiadają nowy FPS na silniku Unreal Engine 5

id Software

Romero Games, studio założone przez tego Johna Romero, pracuje nad nową produkcją. Autor kultowej gry Doom (1993), pozostaje w gatunku - tworzy strzelankę z perspektywą pierwszej osoby, która powstaje na silniku graficznym Unreal Engine 5.0. Prace nad tytułem najpewniej są w początkowej fazie produkcji - studio poszukuje pracowników do projektu.

To nowy początek dla Romero Games. Pracujemy z dużym wydawcą nad kolejną strzelanką Johna Romero: zupełnie nowym FPS-em z oryginalnym, nowym IP. Nasz zespół się powiększa i szukamy utalentowanych osób na wszystkie stanowiska i na wszystkich poziomach doświadczenia, szczególnie tych z doświadczeniem w pracy na silniku Unreal Engine 5. - czytamy w ogłoszeniu o pracę.

Exciting news! I'm working on a new FPS, and we're hiring. Visit https://t.co/PIhw3iPgLG and check out our careers page. #gamedev #gamedevjobs pic.twitter.com/D0fcN3X8Fk — 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) July 19, 2022

Po tym, jak Romero odniósł sukces przy grze DOOM, powtórzył go jeszcze przy takich produkcjach, jak Wolfenstein 3D, Heretic czy Quake. Od 2015 roku pracuje na własny rachunek. Jego studio zrobiło dotąd dwie gry, które przeszły bez większego echa. To produkcje Gunman Taco Truck i Empire of Sin. Może w przypadku najnowszego projektu uda się zbliżyć do sukcesu pierwszego DOOMa.