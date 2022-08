Doom jest teraz grywalny na traktorze

Jest jednak poważniejsze tło tej sprawy. Jak donosi Wired, haker znany jako Sick Codes zaprezentował na konferencji bezpieczeństwa DefCon w Las Vegas nowy jailbreak do ciągników wielomiliardowej korporacji John Deere & Co.

Cyfrowe blokady są nakładane na pojazdy przez producentów, uniemożliwiając rolnikom modyfikowanie i naprawianie własnego sprzętu. Prawo do naprawy okazało się kontrowersyjne w branży rolniczej, ale Sick Codes znalazł obejście.

https://twitter.com/sickcodes/status/1558878687642402816

„Rolnicy wolą starszy sprzęt po prostu dlatego, że zależy im na niezawodności. Nie chcą, aby rzeczy poszły nie tak w najważniejszej części roku, kiedy muszą zebrać plony” – powiedział Sick Codes.

„Więc to jest to, czego wszyscy powinniśmy również chcieć. Chcemy, aby rolnicy byli w stanie naprawić swoje rzeczy na wypadek, gdy coś pójdzie nie tak, a teraz oznacza to możliwość naprawy oprogramowania lub podejmowania decyzji na jego temat w swoich ciągnikach”.

Oczywiście pierwszą rzeczą zrobioną do przetestowania jailbreaka było zainstalowanie Dooma. Hack został wykonany przy użyciu DeHacked Doom z pomocą moddera Dooma – Skeleganta. I, oczywiście, Doom został przekształcony do rolniczej wersji strzelanki, w której można jeździć kombajnem po farmie opętanej przez demony.

Traktor dołącza teraz do coraz liczniejszej grupy urządzeń zdolnych do odpalenia Dooma, niewątpliwie jest jednak jednym z tych mocniejszych pod względem mocy obliczeniowej.