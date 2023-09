Doppelgänger. Sobowtór - oficjalny zwiastun. Nowy intrygujący thriller twórcy Wielkiej wody i 25 lat niewinności

10. Maja Komorowska – znakomita artystka, która za pomocą skromnych technik aktorskich potrafiła wydobyć z roli to, co najważniejsze. Wielokrotnie chwytała za serce subtelnością i warsztatem. Charyzmatyczna i charakterystyczna! Wnosiła do projektów wiele zaangażowania i tworzyła na ekranie wyjątkowe wcielenia. Doskonale znana z Wesela Andrzeja Wajdy czy filmu Cwał Krzysztofa Zanussiego.