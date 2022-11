Klątwa wampira: ukazała się gra paragrafowa z Draculą w tle

Muduko

Tuż po Halloween do sprzedaży trafiła gra nawiązująca do chyba najsłynniejszej postaci z literatury grozy: Draculi. Dracula: Klątwa wampira to gra paragrafowa wydana przez Muduko, w której pokierujecie losami Łowców Wampirów. Autorem książki jest Jonathan Green.

Dracula: Klątwa wampira zwiera ciekawą i rozbudowaną mechanikę, charakterystyczną gier fabularnych. Jednakże gra oferuje też tryb fabularny, w którym nie będzie konieczności rzucania kośćmi.

W tej obszernej (aż 1000 paragrafów i 720 stron) grze książkowej czytelnik/gracz wciela się w jednego z trzech łowców wampirów i próbuje raz na zawszę zwalczyć zło zrodzone w mroźnych Karpatach. Można także wcielić się w samego Hrabiego Draculę, by pogrążyć świat w ciemnościach.

Dracula: Klątwa wampira - opis gry

W przepełnionych grozą Karpatach czai się zło, któremu musisz stawić czoło…

Wraz z Łowcami Wampirów podejmij walkę, by powstrzymać legendarnego Hrabiego Draculę albo wciel się w samego przerażającego Księcia Ciemności. To od Ciebie zależy, czy historia potoczy się torami znanymi z powieści Brama Stokera, czy Anglia, a potem cały świat pogrąży się w mroku pod rządami przeklętego władcy.

W Draculi – Klątwie Wampira to TY decydujesz, którą drogę wybierzesz, jakie zagrożenia napotkasz i które przerażające stwory rzucą się, aby walczyć przeciwko tobie. Pamiętaj, że to, czy odniesiesz sukces, czy ulegniesz Klątwie Wampira, zależy od wyborów, jakich samodzielnie dokonasz.

Dracula: Klątwa wampira - zdjęcia gry