fot. Toei Animation

Reklama

Akcja Dragon Ball Daima będzie rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z Dragon Ball Z a Dragon Ball Super, które zakończyło się w 2018 roku. W nim odmłodzony Son Gokū będzie podróżować przez galaktykę z Kaioshinem.

Do tej pory fani nazywali głównego bohatera "Kid Goku", co wskazywało, że mamy do czynienia z dzieckiem. Jednak oficjalna strona anime określa go jako "Goku (Mini)", co bardziej sugeruje, że został on pomniejszony.

Dragon Ball Daima - data premiery

W sieci pojawił się nowy zwiastun Dragon Ball Daima, w którym możemy zobaczyć nowe sceny oraz postaci. Jedną z nich jest tajemniczy osobnik w masce, który prawdopodobnie odegra ważną rolę w historii. Określany jest jako "Zamaskowany Majin", co może oznaczać, że należy do Majinów, rasy potężnych demonów zamieszkujących Siódmy Wszechświat (był nim np. Bubu). Nie znamy jego tożsamości, a także nie wiemy czy jest sojusznikiem czy wrogiem głównych bohaterów. Nowy trailer nie posiada dubbingu, ale wiadomo, że do roli Goku powróci Masako Nozawa. Natomiast pojawia się w nim informacja, że serial anime zadebiutuje w październiku 2024 roku.

Dragon Ball Daima - zwiastun

Zobaczcie też nową grafikę z nadchodzącego anime, przedstawiającą głównych bohaterów. Opublikowano również plakat. Nowe materiały promocyjne znajdują się na początku galerii.

Dragon Ball Daima - zdjęcia, grafiki, plakaty

Dragon Ball Daima

Dragon Ball Daima - opis fabuły

W wyniku spisku Goku i jego przyjaciele stają się mali. Aby naprawić sytuację udają się do nowego świata! To wspaniała przygoda pełna intensywnej akcji w nieznanym i tajemniczym świecie.

Dragon Ball Daima - twórcy

Akira Toriyama, czyli twórca kultowej mangi, zmarł w marcu tego roku. Miał duży wkład w powstawanie nowego serialu anime. Wymyślił historię oraz scenerię i wiele innych projektów.

Za reżyserię Dragon Ball Daima odpowiadają Yoshitaka Yashima i Aya Komaki. Z kolei Katsuyoshi Nakatsuru zaadaptował projekty Toriyamy do animacji, a Yuuko Kakihara nadzoruje i pisze scenariusze.

Zobacz także:

Dragon Ball Super - ranking najpotężniejszych postaci

Zobaczcie poniżej ranking najpotężniejszych postaci z serii Dragon Ball Super, który stworzył serwis CBR. Znajdują się w nim bohaterowie znani z seriali, filmów oraz mangi. Kto okazał się najsilniejszą istotą we wszystkich Wszechświatach?