Dreams wykorzystane do stworzenia fotorealistycznego lasu

W roku debiutu nowej generacji konsol jednym z najgorętszych tematów jest ten dotyczący wydajności PlayStation 5 oraz Xboxa Series X. Sucha specyfikacja sugeruje, że to ten drugi sprzęt powinien oferować wyższą moc obliczeniową, ale suche liczby niezbyt wiele mówią o rzeczywistym potencjale konsoli. Co doskonale udowadnia przypadek pewnej produkcji stworzonej w ramach Dreams na PlayStation 4.

Wspomniana platforma nie jest grą, to narzędzie pozwalające wyzwolić nasz potencjał twórczy, który ogranicza wyłącznie moc obliczeniowa samej konsoli. Użytkownik może projektować nowe gry, doświadczenia i narzędzia. Większość produkcji stworzonych za pośrednictwem Dreams charakteryzuje się dość umowną grafiką i nie wpisuje się w standardy obecnej generacji. Ale jeden z graczy wziął sobie za cel stworzenie dzieła, które przyćmi swoją jakością większość tworów z tej platformy.

Youtuber publikujący pod pseudonimem BadRobo82 wykorzysta całą moc obliczeniową konsoli w procesie kreacji grafiki, dlatego jego dzieło bardziej przypomina - przynajmniej na razie - wysoce immersyjne doświadczenie a nie typową grę. Zabawa polega na spacerowaniu po wirtualnym środowisku i podziwianiu pięknego lasu, na zaimplementowanie jakiegokolwiek gameplay’u zabrakło mocy.

Dzieło BadRobo nie jest jeszcze powszechnie dostępne, twórca nadal je dopracowuje. Warto jednak zauważyć, że wirtualny las powstał na klasycznej wersji konsoli, a nie na jej wersji Pro, co najlepiej ukazuje potencjał zarówno sprzętu, jak i samego narzędzia. BadRobo wyjaśnił, że najwięcej zasobów pochłonęło stworzenie efektów mgły i chmur, dlatego planuje stworzyć mniej obciążającą wersję rozgrywaną w pełnym słońcu.

Co ciekawe, w komentarzach poinformował, że przeprowadził testy doświadczenia z bohaterami niezależnymi i uważa, że przy nieznacznej modyfikacji otoczenia byłby w stanie stworzyć na swoim silniku strzelankę w stylu Call of Duty. Pozostaje nam tylko liczyć na to, że to nie są czcze przechwałki, a cały projekt nie jest zmyślną mistyfikacją i BadRobo wkrótce ujawni swój projekt szerokiej społeczności graczy.