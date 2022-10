Dune: The Sisterhood - kiedy zdjęcia do serialu? Będą kręcić w Europie

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, zdjęcia do serialu Dune: The Sisterhood rozpoczną się w listopadzie 2022 roku w Budapeszcie na Węgrzech. Za serial odpowiadają HBO Max i Legendary Television. Co ciekawe, w tym samym miejscu kręcony jest film Diuna 2. Jako że reżyser widowiska kinowego Denis Villeneuve jest producentem wykonawczym serialu będzie mógł też fizycznie wpłynąć na to, co tam będzie tworzone.

Dune: The Sisterhood - co wiadomo?

Przede wszystkim serial oparty jest na książce Zgromadzenie żeńskie z Diuny. Tytuł serialu na tym etapie produkcji jest tytułem roboczym. Nie wiadomo, czy taki pozostanie, czy ulegnie zmianie. W obsadzie na ten moment są Indira Varma (Cesarzowa Natalya) oraz Emily Watson i Shirley Henderson w rolach sióstr z rodu Harkonnenów.

Historia rozgrywa się 10000 lat przed wydarzeniami z książki i filmu Diuna. Skupia się ona na siostrach z rodu Harkonnenów, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości. To one mają doprowadzić do powstania Bene Gesserit.

Twórczynią, scenarzystką, producentką wykonawczą i współshowrunnerką jest Diane Ademu-John, a Alison Schapker pełni rolę współshowrunnerki. Johan Renck wyreżyseruje pierwszy odcinek.