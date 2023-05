Dungeons & Dragons 2 mało prawdopodobne. Pierwsza część klapą w kinach

fot. Aidan Monaghan/Aidan Monaghan - © 2023 Par. Pics. TM Hasbro.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor zakończył emisję w amerykańskich kinach z fatalnym wynikiem 97 mln dolarów. W wielu krajach, w tym w Polsce, można go jeszcze obejrzeć na dużym ekranie, ale mało osób podjęło taką decyzję. Globalny wynik box office to 207 mln dolarów przy budżecie 150 ml dolarów plus koszty promocji (przeważnie 100 mln dolarów). To oznacza, że Dungeons & Dragons 2 nie powstanie, bo nie ma tu biznesowego potencjału do kontynuowania franczyzy, a sequele z reguły wymagają większego nakładu finansowego.

Dungeons & Dragons 2 mało prawdopodobny

Pierwsza część już w wielu krajach jest dostępna na VOD oraz na DVD i Blu-ray, ale wątpliwe jest, by można było zarobić na tym aż tyle, by móc przynajmniej zwrócić koszty. Przyjęło się, że wpływy z box office muszą być dwa razy większe od budżetu, więc brakuje ogromnej kwoty. Brak sukcesu w kinach jednak ma największe znaczenie dla decyzji o sequelu.

Każdy, kto jednak widział, ocenia Złodziejski honor bardzo pozytywnie. Według Rotten Tomatoes film ma 93% pozytywnych opinii widzów oraz 91% pozytywnych recenzji krytyków.