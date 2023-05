Hity, a może kity? Subiektywny ranking najbardziej przecenionych hollywoodzkich filmów

fot. materiały promocyjne

Przy tego typu rankingach na wstępnie należy wyjaśnić, że zaprezentowana lista to subiektywny wybór autora. Filmy zostały skompletowane w oparciu o osobisty gust, więc produkcje znajdujące się w zestawieniu nie dla każdego muszą być tzw. kitami. Nie warto więc kruszyć kopii i rwać włosów z głowy, gdy w poniższej galerii zauważycie swój ulubiony film. Sami z pewnością znacie tytuły nad którymi rozpływają się krytycy, a wy nie za bardzo widzicie w nich wielką wartość.

Mój klucz wyboru jest prosty. Jeśli dana produkcja nie jest bogata w treść lub chowa ją na drugim planie, a na pierwszym prezentuje rozbuchaną formę, to raczej nie trafi do mojego zestawienia hitów (oczywiście zdarzają się wyjątki). Gdy film, z źle skonstruowanymi postaciami, schematyczną fabułą i leniwym scenopisarstwem, zarabia duże pieniądze, a przy okazji zdobywa punkty u publiczności, staje się w mojej opinii przecenionym, przewartościowanym i przereklamowanym. Stąd już prosta droga do poniższego rankingu. Czynnikiem subiektywnym są również emocje. Nie u każdego widza te same motywy są ich generatorem. Jeśli o mnie chodzi, to zebrane poniżej produkcje ani na moment mnie nie poruszyły. Zapraszam do zapoznania się z zestawieniem - istnieje duża szansa, że znajdziecie tam obrazy, które lubicie. Jednak zamiast wylewać złość w komentarzach, przedstawicie własną listę tytułów niezasługujących Waszym zdaniem na posiadaną renomę. Ciekaw jestem, w którym miejscu się spotkamy, a w którym nasze opinie będą się diametralnie różnić.

Subiektywny ranking najbardziej przecenionych filmów

Avatar - Film Jamesa Camerona zdobył ogromną popularność ze względu na rewolucyjne efekty specjalne i wizualną oprawę, ale nie da się ukryć, że miał słabą i mało oryginalną fabułę.