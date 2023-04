Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - easter egg nawiązuje do słynnej kreskówki. Jest wideo

fot. materiały prasowe

Lochy i smoki to popularny serial z 1983 roku związany z uniwersum Dungeons & Dragons. Jest on uważany za kultowy. Nic więc dziwnego, że twórcy wchodzącego 14 kwietnia na polskie ekrany kin filmu Dungeons & Dragons: Złodziejski honor postanowili do niego nawiązać. Opublikowano oficjalne wideo promujące ten smaczek.

Dungeons & Dragons - easter egg

Pod koniec filmu grupa bohaterów musi brać udział w dziwnym turnieju w czymś, co przypomina ruchome koloseum. To właśnie tam widzimy postacie z serialu, którzy