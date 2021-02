Dustin Diamond nie żyje. Aktor znany z serialu Byle do dzwonka zmarł w wieku 44 lat

fot. screen z youtube (extratv)

Dustin Diamond, który był najbardziej znany z roli Samuela "Screech" Powersa w popularnym młodzieżowym serialu Byle do dzwonka, zmarł 1 lutego 2021 roku w wieku 44 lat. Przyczyną śmierci był nowotwór złośliwy. Smutną informację przekazał agent aktora.

Zaledwie trzy tygodnie temu zdiagnozowano u niego tę brutalną, nieustępliwą postać złośliwego raka. W tym czasie udało mu się szybko rozprzestrzenić po całym ciele; jedyną łaską, jaką okazał, była jego ostra i szybka egzekucja. Dustin nie cierpiał. Nie musiał leżeć pogrążony w bólu. Jesteśmy za to wdzięczni.

Aktor urodził się 7 stycznia 1977 roku. Sławę przyniosła mu rola Screecha w serialu Good Morning, Miss Bliss pochodzącego z lat 1988-1989. Następnie ponownie wcielił się w tę postać w Byle do dzwonka z przełomu lat 80. i 90. Diamond zagrał również w dwóch spin-offach: Saved by the Bell: The College Years oraz Saved by the Bell: The New Class. Wystąpił także w dwóch filmach telewizyjnych z tej franczyzy, ale nie powrócił do swojej roli w nowej wersji serialu Byle do dzwonka z 2020 roku. Ostatni raz pojawił się na ekranie w krótkometrażowej produkcji Catching Up z 2020 roku.

Dustin Diamond wzbudzał również kontrowersje. W czasie swojej kariery wydał seks taśmę własnej produkcji, książkę o nieprzyjemnych kulisach pracy nad Byle do dzwonka, a także został aresztowany za bójkę w barze w 2014 roku. W oświadczeniu jego agent dodał:

Był postacią samą w sobie: nieprzewidywalnym ogniem, który zawsze pozostawiał nas w szoku, ale nigdy nie nudził. Jesteśmy wdzięczni, że zaufał nam na tyle, że podzielił się z naszym zespołem swoim prawdziwym, autentycznym ja. Szkoda, że nie znaliście go tak, jak my.