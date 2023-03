Duży apetyt The Last of Us Part 1 na PC

fot. materiały prasowe

Na zakończenie pierwszego sezon hitowej adaptacji HBO, Sony ujawniło szczegóły dotyczące wymagań systemowych dla pecetowego portu gry The Last of Us Part I. Mimo że gra bazuje na podobnej technologii, wymagania dotyczące GPU i pamięci są znacznie wyższe, niż w przypadku Uncharted, czyli poprzedniego portu gry Naught Dog. Sony zaleca bowiem 32 GB pamięci RAM i 100 GB miejsca na dysku SSD, aby uruchomić The Last of Us Part 1 na PC. Rozgrywka w rozdzielczości 1440p i 4K wymaga dużo pamięci RAM i najnowszego high-endowego układu GPU, dysk twardy jest całkowicie nieobecny w specyfikacji. Branża zaczyna w pełni wykorzystywać moc obecnej generacji konsol oraz nowego poziomu wydajności PC, co przekłada się na wzrost wymagań.

The Last of Us Part I wymaga co najmniej 16 GB pamięci RAM i 100 GB miejsca na dysku – to znacznie więcej niż 79 GB wymagana przez wersję na PlayStation 5. Co więcej, tabela wymagań systemowych w ogóle nie wspomina o dysku twardym. Jest mało prawdopodobne, że gra nie uruchomi się z dysku twardego, ale potraktujcie to jako znak, że Sony zaleca dysk SSD.

Podobnie jak w przypadku innych ostatnich hitów, sugerowana jest karta graficzna Nvidia GeForce GTX 970, GTX 1050 Ti lub AMD Radeon 470 jako minimum w przypadku rozgrywki z prędkością 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 720p. Zgodnie z aktualnym trendem, zalecane są również karty GeForce RTX 2070 Super, RTX 3060 lub Radeon RX 6600 XT do rozgrywki w 60 klatkach na sekundę w rozdzielczości 1080p przy wysokich ustawieniach graficznych.

fot. PlayStation.Blog

Tabela wymagań systemowych Sony błędnie zaleca Radeon RX 5800 XT – kartę graficzną, która nie istnieje. Sądząc po innych kartach w „zalecanej” kategorii, prawdopodobnie chodziło o 5700 XT.

Do grania w 1400p lub 4K, Sony zaleca 32 GB pamięci systemowej i najnowszą high-endową kartę graficzną. Choć niezwykle wysokie, wymagania te są podobne, jak w ostatnich tytułach wychodzących na konsolę Sony i PC, jak Forspoken czy Returnal.

Podobnie jak inne porty Sony na PC, The Last of Us Part I obsługuje DLSS, FSR 2.2, ultrawide 21:9 i 32:9, przewodowe funkcje DualSense oraz dźwięk 3D. Regulowane ustawienia grafiki na PC obejmują jakość tekstur, cienie, odbicia, ambient occlusion i inne. Podobnie jak wersja na PS5, gra nie obsługuje ray tracingu.

fot. PlayStation.Blog

The Last of Us Part I pojawi się na Steam i Epic Games Store 28 marca. Standardowa edycja kosztuje 259 zł.