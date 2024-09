Dwa nowe filmy Martina Scorsese opóźnione. Czy powstaną?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. YouTube

Reklama

Legendarny Martin Scorsese niemal ciągle nad czymś pracuje i ma pewne plany. Takie plany od lat ma na film biograficzny o Franku Sinatrze, ale za każdym razem coś stało na drodze do realizacji tego projektu. Sama rodzina legendarnego muzyka nie jest szczególnie chętna na tworzenie kinowej historii na jego temat. Ostatnie komentarze z ust Nancy Sinatry zdają się potwierdzać, że rodzina nadal nie jest zainteresowana takim filmem.

Zapowiadano, że Scorsese wejdzie na plan filmu o Sinatrze jeszcze w listopadzie 2024 roku, ale wygląda na to, że do tego nie dojdzie. Źródła World of Reel, później potwierdzone przez Variety, sugerują że nowa produkcja Martina Scorsese została opóźniona. Nie wiemy, na jak długo i co stało za przyczyną takiej decyzji. Nie wiadomo również, czy ekipa faktycznie wejdzie kiedyś na plan. Źródła z branży są tu sceptycznie nastawione. Przypomnijmy też, że w filmie miał wystąpić Leonardo DiCaprio oraz Jennifer Lawrence.

Co dalej z filmem o Jezusie?

To nie jedyny film Scorsese, który został opóźniony. Od lat reżyser mówi o chęci zrealizowania produkcji o życiu Jezusa Chrystusa. To miało się stać już we wrześniu 2024 roku, ale ten film także opóźniono, co potwierdziło Variety. The Life of Jesus z Andrew Garfieldem, które byłoby finansowane przez Scorsese osobiście, miało być kręcone przez cztery tygodnie w krajach takich jak Egipt, Włochy i Izrael. Film nadal jest w produkcji, ale nie wiadomo, kiedy ekipa wkroczy na plan zdjęciowy.