Gwiazdor Kapitana Ameryki 4 odpowiada Martinowi Scorsesemu: "Te filmy nie mają być głębokie"

fot. materiały prasowe

Reklama

Ostatni raz, gdy widzieliśmy Tima Blake'a Nelsona jako Samuela Sternsa/Leadera, miał miejsce w 2008 roku. Po występie w Incredible Hulk przyszedł czas na powrót, który nastąpi już w lutym. W wywiadzie dla Variety aktor przyznał, że ogromnie cieszy się z tego występu, który stanowił dla niego prawdziwe wyzwanie. Jednocześnie pochwalił reżysera Kapitana Ameryki 4, Juliusa Onah, który "pięknie go poprowadził". A co Nelson sądzi o debacie dotyczącej "zmęczenia kinem superbohaterskim"? Jego zdaniem, to zjawisko nie dotyczy Marvela.

Kevin Feige - Marvel to zjawisko niespotykane w historii kina.i jego studio stworzyli dziesiątki połączonych filmów, które istnieją w jednym kinowym uniwersum, używając ich określenia. Nie ma porównywalnego osiągnięcia. Więc nie - nie sądzę, że to koniec.

fot. materiały prasowe

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - aktor o komentarzu Martina Scorsese

Oczywiście, jednym z największych krytyków Marvel Studios jest Martin Scorsese, który otwarcie uważa, że te filmy o superbohaterach nie są "kinem". Nelson wyraził szacunek do reżysera, ale jednocześnie zaznaczył, że nie podziela jego zdania.

Chłopcy z ferajny Ścieżka strachu Złodzieje rowerów Lista Schindlera - Nie mógłbym bardziej szanować Martina Scorsese, ale nie zgadzam się z nim, gdy naśmiewa się z Marvela. Opowiadam się po stronie marvelowskich filmów, które absolutnie są kinem. Przywracają nas z powrotem do bycia dziećmi. Kiedy są naprawdę dobre, a często takie są, zatracasz się w nich. Czy są głębokie? Czy toczy Kieślowski? Nie, ale nie aspirują do tego. Stanowią rozrywkę i jest w nich artyzm.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - premiera została zaplanowana na 14 lutego 2025 roku.

Zobacz także:

MCU - ranking filmów Marvel Studios od najgorszego do najlepszego