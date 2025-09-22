placeholder
Reklama
placeholder

Co sprawiło największy ból w życiu The Rocka? To nie złamania, zerwane ścięgna i inne kontuzje

W najnowszym wywiadzie Dwayne Johnson szczerze opowiedział o tym, jakie wydarzenie z przeszłości sprawiło mu najwięcej cierpienia w życiu.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ból 
cierpienie the rock Smashing Machine
The Smashing Machine fot. materiały prasowe
Reklama

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu The Smashing Machine, w którym główną rolę gra Dwayne Johnson. Były wrestler i aktor udzielił wywiadu New York Timesowi, w którym zdradził, że wcale nie kontuzje na planach filmowych i ringach sprawiły mu największy ból w życiu. 

Czytaj więcej: Dwayne Johnson zachwyca kreacją aktorską - ileż tu emocji! Nowy zwiastun The Smashing Machine!

The Rock o swoich trudnych przeżyciach

Dwayne Johnson powiedział, że nigdy nie doświadczył większego bólu niż wtedy, gdy on i jego matka, Ata Johnson, zostali eksmitowani z ich mieszkania w Honolulu.

Najgorszy ból, jaki kiedykolwiek czułem, to ten, gdy zostaliśmy eksmitowani z Hawajów, a ja zostałem wysłany do Nashville, żeby zamieszkać z tatą.

Miał wtedy 15 lat i mieszkał tylko z matką, podczas gdy jego ojciec, Rocky Johnson, przebywał w Tennessee w USA, gdzie zajmował się wrestlingiem. Chociaż jego rodzice byli nadal małżeństwem, ich związek przeżywał kryzys, a Dwayne już wtedy uważał się za najważniejszego mężczyznę w życiu swojej matki. Dlatego kiedy wrócili do domu i znaleźli na drzwiach mieszkania nakaz eksmisji, jego matka rozpłakała się i to było dla niego niezwykle bolesne.

To mnie bardzo zraniło. Bolało mnie serce, gdy zobaczyłem moją mamę w takim stanie.

Jego matka wysłała go do ojca w Nashville, podczas gdy sama planowała przewóz ich rzeczy i samochodu na kontynent. Rocky Johnson zgodził się, aby Dwayne przyjechał, twierdząc, że ma mieszkanie. Ale zamiast powitać go na lotnisku w Nashville, przyjechał po niego mężczyzna o imieniu Bob, który zawiózł go do motelu. Zdał sobie sprawę, że jego ojciec mieszka gdzie indziej z inną kobietą, co sprawiło mu jeszcze więcej cierpienia. Matka spodziewała się, że zastanie męża w mieszkaniu. Według Johnsona, natychmiast domyśliła się, jak wygląda sytuacja. 

To było to. W ciągu pięciu minut wszystko po prostu… To nawet nie była eksplozja. To było po prostu rozpadnięcie się. 

Później tego samego dnia Johnson był świadkiem, jak jego matka wysiadła z samochodu Rocky'ego i weszła prosto na autostradę, a samochody i ciężarówki gwałtownie skręcały, żeby ją ominąć. Złapał ją i pociągnął na pobocze. Potem kobieta mówiła, że nie pamięta, aby coś takiego miało miejsce. Johnson opowiedział o tym incydencie w 2018 roku, gdy kręcił odcinek serialu Gracze, w którym poruszano temat samobójstwa jednej z postaci. Z kolei w programie CBS News Sunday Mornings powiedział, że aby pokazać rozpacz swojej postaci w filmie Smashing Machine, wracał wtedy myślami do momentu, gdy miał 15 lat i został eksmitowany z domu.

The Smashing Machine - zdjęcia

The Smashing Machine

arrow-left
The Smashing Machine
fot. materiały prasowe
arrow-right

The Smashing Machine – opis fabuły

The Smashing Machine jest dramatem opartym na życiu Marka Kerra, byłego zawodnika MMA i dwukrotnego mistrza wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, takimi jak uzależnienie od leków przeciwbólowych.

W obsadzie, oprócz The Rocka, znaleźli się Emily Blunt, Whitney Moore, Bas Rutten, Paul Lazenby i Andre Tricoteux.

The Smashing Machine – premiera w polskich kinach 17 października 2025 roku.

Źródło: ew.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ból 
cierpienie the rock Smashing Machine
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Ultimate Spider-Man: Incursion #5
-

To urządzenie może zmienić uniwersum Marvela. Czym są „Origin Boxes”?

2 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-
Plotka

4. sezon Wiedźmina z rekordowym budżetem. Netflix wydał krocie na to uniwersum fantasy

3 Sakamoto Days (2. sezon) – Premiera: 14 lipiec
-

Sakamoto Days - powstanie aktorski film na podstawie mangi!

4 Teen Wolf: The Movie
-

Będzie dalszy ciąg Teen Wolf? Aktor wziął sprawy w swoje ręce i sam napisał scenariusz

5
-

Najlepsze postacie w Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Tanjiro poza podium! [RANKING]

6 The Boy in the Iron Box
-

Kolejna współpraca Guillermo del Toro i Netflixa. Tym razem to ekranizacja zbioru opowiadań

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e182

Moda na sukces

s03e03

s42e235

Ridiculousness

s42e236

Ridiculousness

s42e237

Ridiculousness

s42e238

Ridiculousness

s12e23

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e31

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tatiana Maslany
Tatiana Maslany

ur. 1985, kończy 40 lat

MyAnna Buring
MyAnna Buring

ur. 1979, kończy 46 lat

Daniella Alonso
Daniella Alonso

ur. 1978, kończy 47 lat

Tom Felton
Tom Felton

ur. 1987, kończy 38 lat

Billie Piper
Billie Piper

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV