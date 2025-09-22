Co sprawiło największy ból w życiu The Rocka? To nie złamania, zerwane ścięgna i inne kontuzje

fot. materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu The Smashing Machine, w którym główną rolę gra Dwayne Johnson. Były wrestler i aktor udzielił wywiadu New York Timesowi, w którym zdradził, że wcale nie kontuzje na planach filmowych i ringach sprawiły mu największy ból w życiu.

The Smashing Machine

The Rock o swoich trudnych przeżyciach

Dwayne Johnson powiedział, że nigdy nie doświadczył większego bólu niż wtedy, gdy on i jego matka, Ata Johnson, zostali eksmitowani z ich mieszkania w Honolulu.

Najgorszy ból, jaki kiedykolwiek czułem, to ten, gdy zostaliśmy eksmitowani z Hawajów, a ja zostałem wysłany do Nashville, żeby zamieszkać z tatą.

Miał wtedy 15 lat i mieszkał tylko z matką, podczas gdy jego ojciec, Rocky Johnson, przebywał w Tennessee w USA, gdzie zajmował się wrestlingiem. Chociaż jego rodzice byli nadal małżeństwem, ich związek przeżywał kryzys, a Dwayne już wtedy uważał się za najważniejszego mężczyznę w życiu swojej matki. Dlatego kiedy wrócili do domu i znaleźli na drzwiach mieszkania nakaz eksmisji, jego matka rozpłakała się i to było dla niego niezwykle bolesne.

To mnie bardzo zraniło. Bolało mnie serce, gdy zobaczyłem moją mamę w takim stanie.

Jego matka wysłała go do ojca w Nashville, podczas gdy sama planowała przewóz ich rzeczy i samochodu na kontynent. Rocky Johnson zgodził się, aby Dwayne przyjechał, twierdząc, że ma mieszkanie. Ale zamiast powitać go na lotnisku w Nashville, przyjechał po niego mężczyzna o imieniu Bob, który zawiózł go do motelu. Zdał sobie sprawę, że jego ojciec mieszka gdzie indziej z inną kobietą, co sprawiło mu jeszcze więcej cierpienia. Matka spodziewała się, że zastanie męża w mieszkaniu. Według Johnsona, natychmiast domyśliła się, jak wygląda sytuacja.

To było to. W ciągu pięciu minut wszystko po prostu… To nawet nie była eksplozja. To było po prostu rozpadnięcie się.

Później tego samego dnia Johnson był świadkiem, jak jego matka wysiadła z samochodu Rocky'ego i weszła prosto na autostradę, a samochody i ciężarówki gwałtownie skręcały, żeby ją ominąć. Złapał ją i pociągnął na pobocze. Potem kobieta mówiła, że nie pamięta, aby coś takiego miało miejsce. Johnson opowiedział o tym incydencie w 2018 roku, gdy kręcił odcinek serialu Gracze, w którym poruszano temat samobójstwa jednej z postaci. Z kolei w programie CBS News Sunday Mornings powiedział, że aby pokazać rozpacz swojej postaci w filmie Smashing Machine, wracał wtedy myślami do momentu, gdy miał 15 lat i został eksmitowany z domu.

The Smashing Machine - zdjęcia

The Smashing Machine – opis fabuły

The Smashing Machine jest dramatem opartym na życiu Marka Kerra, byłego zawodnika MMA i dwukrotnego mistrza wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, takimi jak uzależnienie od leków przeciwbólowych.

W obsadzie, oprócz The Rocka, znaleźli się Emily Blunt, Whitney Moore, Bas Rutten, Paul Lazenby i Andre Tricoteux.

The Smashing Machine – premiera w polskich kinach 17 października 2025 roku.