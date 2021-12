Dying Light 2 - wymagania ujawnione, z ray tracingiem zagrają nieliczni

Techland

Już wkrótce miliony graczy zasiądą przed ekranami komputerów oraz konsol, aby po raz kolejny zmierzyć się z hordami zombie, które napuści na nich Techland. W związku ze zbliżającą się premierą Dying Light 2 wydawca postanowił podzielić się z nami wymaganiami sprzętowymi, jakie będą musieli spełnić pecetowcy, jeśli zechcą odpalić tę produkcję.

Samo uruchomienie tytułu nie powinno być zbyt problematyczne. Firma zadeklarowała, że do utrzymania płynnych 30 klatek przy rozdzielczości 1080p i niskich ustawieniach graficznych wystarczą karty GTX 1050 Ti bądź Radeon RX 560 4GB wsparte procesorami o wydajności nie niższej, niż oferują modele Intel Core i3-9100 oraz AMD Ryzen 2300X. Podbicie jakości do 60 klatek przy wysokich ustawieniach graficznych również nie będzie zbyt problematyczne. Do grania przy takiej jakości grafiki trzeba dysponować kartą RTX 2060 bądź AMD RX Vega 56 oraz procesorem Intel Core i5-8600K bądź AMD Ryzen 5 3600X. Problemy zaczną się w momencie, w których zechcemy aktywować technologię śledzenia promieni świetlnych.

Aby skorzystać z ray tracingu, musimy uzbroić się w procesor Intel Core i5-8600K bądź AMD Ryzen 5 3600X wsparty kartą nie słabszą niż model RTX 2070. Jednak nawet dysponując taką konfiguracją, nie możemy liczyć na pełne wykorzystanie potencjału tej przełomowej technologii oraz wysoką płynność zabawy. Dying Light 2: Stay Human odpalony na komputerze z takimi podzespołami będzie działał przy niskiej jakości ray tracingu w 30 klatkach w rozdzielczości 1080p.

Źródło: Techland

Jeśli zechcemy skorzystać z wysokich ustawień ray tracingu oraz grać w 60 klatkach, konieczne będzie wyposażenie się w kartę RTX 3080. Co gorsza, te wymagania dotyczą grania w rozdzielczości 1080p, wykręcenie wszystkich ustawień graficznych do maksymalnego poziomu przy zachowaniu wysokiej płynności w 4K może być poza naszym zasięgiem do czasu debiutu najwydajniejszych kart z linii RTX 40. Przydatne w zachowaniu wysokiego klatkażu może okazać się za to wsparcie ze strony technologii DLSS.

Warto także wspomnieć, że gra zajmie 60 GB przestrzeni przestrzeni dyskowej, a deweloper zaleca skorzystanie z nośnika SSD. O tym, jak gra sprawdza się odpalona na pecetach o powyższych specyfikacjach, dowiemy się na początku 2022 roku. Techland zaplanował premierę Dying Light 2: Stay Human na 4 lutego.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze