Razer na poważnie podszedł do produkcji gadżetów biurowych

Źródło: Razer

Razer znany jest z produkcji gamingowych gadżetów, które wyróżniają się na tle klasycznych sprzętów komputerowych krzykliwym wzornictwem. W ostatnich, pandemicznych miesiącach korporacja odnalazła jednak nową ścieżkę rozwoju. Firma zainteresowała się produkcją sprzętu o stonowanej stylistyce, który ma sprawdzić się w zastosowaniach biznesowych. W pandemicznym 2020 roku do sprzedaży trafiły urządzenia Razer Pro zaprojektowane z myślą o poprawie produktywności pracy, a w listopadzie 2021 roku dołączyły do nich trzy nowe gadżety z tej serii.

Firma chce zainteresować nas klawiaturą Pro Type Ultra wyposażoną w ciche, linearne przełączniki Razer Yellow. Sprzęt, w przeciwieństwie do ubiegłorocznego modelu Pro Type, dysponuje także podkładką pod nadgarstki, która ma odciążyć nasze dłonie w trakcie wielogodzinnej pracy przed komputerem. Klawiaturę podepniemy również do komputera za pośrednictwem złącza USB, czego nie oferował model Pro Type. To od użytkownika zależy, czy będzie korzystać z klawiatury w trybie przewodowym czy bezprzewodowym. Jeśli zaś o komunikacji bezprzewodowej mowa, to Razer Pro Type Ultra sparujemy z komputerem za pośrednictwem klasycznego modułu Bluetooth bądź dongla USB 2,4 GHz, który pozwoli zredukować opóźnienia sygnału.

Wybór metody komunikacji bezprzewodowej będzie miał bezpośredni wpływ na żywotność baterii – w trybie Bluetooth Razer Pro Type Ultra przepracuje bez ładowania do 214 godzin, a w trybie 2,4 GHz – do 207 godzin. Szacunki te dotyczą jednak pracy przy wyłączonym podświetleniu, aktywacja LED-ów zredukuje maksymalną żywotność baterii do kilkunastu godzin.

Myszka Razer Pro Click Mini powstała zaś z myślą o tych użytkownikach, którzy poszukują kompaktowego gryzonia do pracy z laptopem. Nowy gadżet jest zauważalnie mniejszy od swojego pierwowzoru bez „Mini” w nazwie, ale ma zapewnić podobny komfort pracy. Myszkę wyposażono w ciche przełączniki oraz rolkę pozwalającą korzystać z dwóch trybów pracy – skokowego oraz płynnego. W przeciwieństwie do pełnowymiarowego modelu z 2020 roku nie znajdziemy tu zintegrowanego akumulatora, Razer Pro Click Mini zasilana jest dwoma bateriami AA. Takie rozwiązanie ma jednak swoje zalety – w trybie Bluetooth myszka przepracuje nawet do 15 miesięcy be wymieniania baterii, żywotność akumulatora w Razer Pro Click szacuje się na maksymalnie dwa i pół miesiąca.

Razer - nowe peryferia komputerowe z linii Pro

Ostatnim spośród nowych gadżetów dla profesjonalistów jest podkładka Pro Glide XXL, która rozciąga się na długość aż 94 cm. Bez problemu zmieścimy na niej zarówno myszkę, jak i klawiaturę.

Wszystkie wymienione tu peryferia kupimy za pośrednictwem witryny internetowej producenta. Klawiaturę Razer Pro Type Ultra wyceniono na 170 €, myszkę Razer Pro Click Mini na 90 €, a podkładkę Razer Pro Glide XXL na 35 €.