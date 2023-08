Dystrykt 10 - Neill Blomkamp nie ma pewności, czy film jeszcze powstanie

fot. materiały prasowe

Jeszcze dwa lata temu wydawało się, że film Dystrykt 10, czyli kontynuacja nominowanego do Oscara dramatu science fiction Dystrykt 9 - powstanie. Za kamerą miał powrócić Neill Blomkamp, który wypowiadał się wtedy nawet na temat budżetu i zamiarów zachowania pewnej surowości oryginału.

Teraz jednak twórca Gran Turismo nie jest pewien, czy film w ogóle powstanie. W jednym z wywiadów zdradził, że nie jest przekonany, czy chce robić teraz ten film, ale oczywiście podkreśla, że ciągle istnieje na to szansa. Jego wypowiedź odczytywana jest w sieci jako zmęczenie reżysera realizacją wysokobudżetowych widowisk i komentujący zauważają, że nie jest on nawet specjalnie chętny do komentowania swoich wcześniejszych filmów. Wcześniej dało się wyczuć jego entuzjazm przy okazji Dystryktu 10, ale obecny jego ton jest taki, że nie powinniśmy się ewentualnej premiery tego filmu spodziewać zbyt szybko.

Wcześniej nie ujawniono żadnych szczegółów na temat planowanej fabuły drugiej części, ale podobno miała to być historia bardziej zakorzeniona w czymś z amerykańskiej historii.