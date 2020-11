Dziwny monolit rodem z Odysei kosmicznej odnaleziono na pustyni w Utah

Źródło: 2001: Odyseja kosmiczna

2020 rok nie przestanie nas zaskakiwać. Pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego stanu Utah podczas wykonywania rutynowego patrolu lotniczego dokonali nietuzinkowego odkrycia. W trakcie przelotu helikopterem udało im się wypatrzyć niezwykłą strukturę: masywny 3-metrowy blok wykonany z metalu o lśniącej powierzchni wystający z twardego, skalnego podłoża. Obiekt wyglądał dość niepokojąco na tle czerwonych głazów Utah i przywodził na myśl monolit zaprezentowany w filmie 2001: Odyseja kosmiczna.

Patrol postanowił podzielić się swoim znaleziskiem na oficjalnym instagramowym profilu departamentu. Na poniższym zdjęciu można zobaczyć, jak ten enigmatyczny obiekt prezentuje się w pełnej krasie:

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez UtahDPSAeroBureau (@utahdpsaerobureau)

Monolit odnaleziono przypadkiem, pracownicy departamentu wypatrzyli go w trakcie zliczania owiec kanadyjskich zamieszkujących południowe tereny stanu Utah. Pilot helikoptera, Bret Hutchings, stwierdził w wywiadzie dla stacji KSLTV, że jest to najdziwniejsze znalezisko, jakie zobaczył w trakcie swojej kariery lotniczej. Według niego obiekt wygląda na wykonany ludzką ręką i wszystko wskazuje na to, że został precyzyjnie zakopany z poziomu gruntu, a nie zrzucony z powietrza.

Zakładam, że jest to jakiś artysta nowej fali albo ktoś w tym stylu, wiecie państwo, ktoś, kto był wielkim fanem filmu 2001: Odyseja kosmiczna – powiedział Hutchings.

Pracownicy departamentu podjęli decyzję o nie wyjawianiu miejsca ulokowania monolitu, aby nie stał się atrakcją turystyczną. Owce kanadyjskie żyją bowiem na wyludnionych, trudnych w eksploracji rejonach Utah. Amatorzy, którzy chcieliby zrobić sobie zdjęcie z nietypową rzeźbą, mogliby nieświadomie narazić się na niebezpieczeństwo utraty zdrowia podczas wyprawy.

Wydaje się wielce prawdopodobne, że artysta odpowiedzialny za tę inspirację faktycznie inspirował się filmem Kubricka z 1968 roku. Na poniższym nagraniu możemy zobaczyć, jak filmowiec wyobrażał sobie odnalezienie monolitu przez grupę małp: