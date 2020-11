Otwórz oczy - Netflix robi polski serial science fiction. Szczegóły i zdjęcia

Netflix

Dziś Netflix ogłosił nowy polski serial oryginalny, którego tytuł brzmi Otwórz oczy. Będzie to tajemnicza historia z gatunku SF, która skupi się na losach nastoletniej Juli. Dziewczyna w następstwie tragicznego wypadku trafia do ośrodka leczenia amnezji. W ośrodku nawiązuje relacje z innymi pacjentami o podobnych doświadczeniach i urazach. Poznaje również tajemniczego Adama. Chłopak staje się tam jej przewodnikiem. Kiedy pojawiają się dziwne sny, które wydają się aż nazbyt realne, Julka zaczyna kwestionować rzeczywistość i stara się uciec z ośrodka, jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy - ten świat nie jest tym, czym się wydaje.

Sześcioodcinkowy serial wyreżyserowali Anna Jadowska (Erotica 2022, Dzikie róże) oraz Adrian Panek (Wilkołak, Daas). Serial produkuje MediaBrigade, a producentami wykonawczymi są Marcin Kurek oraz Cyprian Marchewka. Za scenariusz (napisany na podstawie powieści Katarzyny Bereniki Miszczuk pt. Druga szansa) odpowiadają Kasper Bajon, Igor Brejdygant, Milena Dutkowska i Klara Kochańska.

W produkcji zobaczymy debiutującą Marię Wawreniuk, która wcieli się w postać Julki oraz Ignacego Lissa (Erotica 2022) w roli tajemniczego Adama, który staje się przewodnikiem dziewczyny po ośrodku. Serial jest na etapie postprodukcji.

Zdaniem Anny Nagler, dyrektor produkcji oryginalnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Otwórz oczy to zrodzona z ogromnej wyobraźni wyjątkowa opowieść o dojrzewaniu widziana oczami współczesnych bohaterów z zaostrzonej perspektywy.

Poniżej zobaczycie pierwsze zdjęcia z serialu:

Otwórz oczy - premiera w 2021 roku na platformie Netflix.