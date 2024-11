Eddie Murphy wybrał potencjalnie świetną rolę. Zagra w biografii muzyka

fot. materiały prasowe

Eddie Murphy wcieli się w słynnego muzyka George'a Clintona, prekursora muzyki funkowej. Projekt, produkowany przez Amazon MGM Studios z myślą o kinach, nie ma jeszcze tytułu. Za reżyserię odpowiada Bill Condon, znany z oscarowego filmu Dreamgirls, w którym Murphy zdobył nominację do Oscara za swoją rolę.

Biografia George'a Clintona

Scenariusz napisał Virgil Williams (nominowany do Oscara za Mudbound), opierając się na pierwszej wersji stworzonej przez Maxa Wernera. Projekt bazuje na książce Brothas Be, Yo Like George, Ain’t That Funkin’ Kinda Hard On You?. Inicjatorką filmu jest Catherine Davis, która przedstawiła pomysł Murphy'emu.

Produkcja ma opowiedzieć o prekursorze funku i jego burzliwej drodze do stworzenia kolektywu Parliament-Funkadelic. Muzyka Clintona i jego zespołu jest ceniona za znaczący wpływ na kulturę i przemysł muzyczny.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie. Zanim powstanie ten film, zobaczymy Eddie'ego Murphy'ego w projekcie The Pickup. Data jego premiery nie jest jeszcze znana.