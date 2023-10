Egzorcysta: Wyznawca - entuzjastyczne opinie internautów. Strach, napięcie i nowe pomysły

fot. Universal Pictures

Egzorcysta: Wyznawca jest bezpośrednią kontynuacją słynnego horroru Egzorcysta z 1973 roku. W nowej produkcji Leslie Odom Jr. gra Victora Fieldinga, mężczyznę, którego córka zostaje opętana. Premiera zbliża się wielkimi krokami, więc w sieci pojawiają się pierwsze opinie internautów na temat nowego filmu. Wygląda na to, że spodoba się wielu widzom, którzy po wyjściu z kina nie będą zawiedzeni.

Egzorcysta: Wyznawca - opinie

Serwis Rotten Tomatoes nie zebrał recenzji i ocen zagranicznych dziennikarzy, więc jeszcze nie znamy procentu "świeżości" (pozytywnych opinii). Ale przyjemność obejrzenia horroru miało kilku użytkowników serwisu X (dawny Twitter), którzy podzielili się swoimi krótkimi przemyśleniami.

Portal Atom napisał, że Egzorcysta: Wyznawca jest cholernie szokujący i otwarcie nieprzyzwoity. Pisze, że to odważne kino, które ma świetny scenariusz z przerażającymi i obłąkanymi dialogami. Do tego wskazuje na szalony finał, który wszystkich wciągnie. Czytamy:

To nie tylko kolejny straszny film - to jeden z najlepszych horrorów wszechczasów! [Ma] pasujący koniec, określający, co będzie dalej.

Użytkownik AquaBlake również entuzjastycznie napisał o nowym filmie w reżyserii Davida Gordona Greena.

Wciąż jestem w szoku po #TheExorcistBeliever, jak bardzo jest przerażający, ponieważ wiele obrazów wciąż jest w mojej głowie. Do tych, którzy planują obejrzeć [film]: NIE BĘDZIECIE ZAWIEDZENI. To jeden z najlepszych horrorów 2023 roku, który nie boi się zaryzykować, aby cię bardzo zszokować.

Z kolei Regan MattNeil (What I Watched Tonight) odczuwa wyraźną ulgę po obejrzeniu filmu Egzorcysta: Wyznawca:

#TheExorcistBeliever jest na szczęście dobry. Nie jest szczególnie wyrazisty i ma kilka problemów z tempem, ale występy, efekty i przerażenie są solidne. Trzeci akt jest WSPANIAŁY i naprawdę podnosi poziom filmu.

Lewis (Taylor’s Version) też uważa, że bardzo dobrze spędził czas w kinie oglądając film Davida Gordona Greena.

Cóż, jestem podekscytowany. #TheExorcistBeliever jest nie tylko dobry. To jest cholernie świetne. Nie bez wad (do których zaraz dojdziemy!), ale za to bardzo miło spędziłem czas w kinie. Ze znakomitym trzecim aktem, który naprawdę przypieczętowuje całość. Jednak fani oryginału… nie jestem pewny, czy ten [film] jest dla was.

Użytkownik pod pseudonimem Perrinormal Activity napisał tak:

#TheExorcistBeliever to solidny seans, ale mógł być świetny. Podobała mi się pierwsza połowa, która jest oparta na charakterach postaci, z silnie zbudowanym strachem i napięciem, niezwykle skutecznie oddający czysty terror, gdy patrzy się, jak ukochana osoba, zwłaszcza dziecko, wymyka się [spod kontroli] i czuje się całkowicie bezradna w walce o jej odzyskanie. Ale potem staje się wymuszoną kontynuacją.

Natomiast użytkowniczka Sydney pisze, że Egzorcysta: Wyznawca jest dokładnie tym, czego można oczekiwać od filmu o egzorcyście od Davida Gordona Greena. Przyznała, że jako miłośniczka serii Egzorcysta pewne rzeczy niezbyt jej pasowały ze względu na próbowanie nowych rzeczy. Dodała też, że demony są w obecnych czasach zbyt miłe. Również Cris Parker bardziej krytycznie spojrzał na film, ale też nie uważa go za rozczarowanie:

#TheExorcistBeliever był w porządku. Zaczyna się dość mocno, aby raz się potknąć, gdy staje się kontynuacją starszej wersji, wymuszając połączenie z oryginałem. Film faktycznie porusza kilka fajnych pomysłów, ale nigdy ich w pełni nie realizuje. Ogólnie rzecz biorąc jest bardzo przeciętnie.

Egzorcysta: Wyznawca – zdjęcia

Egzorcysta: Wyznawca

Egzorcysta: Wyznawca – fabuła

Historia skupia się na Victorze Fieldingu, który od śmierci swojej ciężarnej żony sam wychowuje córkę, Angelę. Kiedy dziewczynka i jej przyjaciółka Katherine znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmuszą Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. Bohater w desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego.

Egzorcysta: Wyznawca - premiera 6 października 2023 roku w kinach.