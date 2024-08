Kraina lodu 3 z oficjalną grafiką koncepcyjną. Powraca Elsa, Anna i Olaf!

Źródło: materiały prasowe

Disney ściga się z Disneyem. Tak można powiedzieć, ponieważ W głowie się nie mieści 2 stało się najlepiej zarabiającym filmem animowanym w historii. Prześcignęło w ten sposób Krainę lodu 2. Disney jednak szykuje już 3. część, która została zapowiedziana na 2027 rok. Co ciekawe, twórcy jasno dali znać, że jeden film nie wystarczy do zwieńczenia tej historii. Nie potwierdzono oficjalnie prac na czwartą częścią Krainy lodu, ale można się spodziewać, że do tego dojdzie.

Jennifer Lee powiedziała:

Kraina lodu 2 postawiła wiele pytań. Będzie potrzeba dwóch filmów, żeby na nie odpowiedzieć.

Prawdopodobna data premiery Krainy lodu 3 to 24 listopada 2027 roku. Ta data została już zarezerwowana przez Disneya na produkcję animowaną.

Kraina lodu 3 - oficjalna grafika koncepcyjna

Z okazji D23 upewniono się jednak, żeby publiczność dostała pewną zapowiedź kolejnego filmu. Z tej okazji zaprezentowano oficjalną grafikę koncepcyjną z Krainy lodu 3. Widać na niej Elsę oraz Annę w towarzystwie Olafa, który siedzi tuż za tą drugą. Obie z kolei jadą w kierunku malowniczego horyzontu.