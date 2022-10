Emancipation - zwiastun. Will Smith powraca - to może być jego najlepsza rola

fot. Apple TV+

Emancipation to nowy film oryginalny platformy streamingowej Apple TV+, który pierwotnie został opóźniony przez kontrowersje wywołane zachowaniem Willa Smitha podczas gali Oscarów. Platforma jednak wraca z projektem. Data premiery została ustalona na 9 grudnia 2022 roku na całym świecie. Natomiast 2 grudnia trafi do amerykańskich kin.

Włodarze serwisu streamingowego wypuszczają go na sezon oscarowy, mając nadzieję na nominacje. Pamiętamy, że dopiero co zwyciężyli w kategorii najlepszy film dzięki filmowi Coda. Jednakże, jeśli film będzie nominowany, Will Smith na gali się nie pojawi. Za napaść na Chrisa Rocka aktor przez 10 lat nie będzie mógł uczestniczyć w gali Oscarów ani w żadnym wydarzeniu organizowanym przez Akademii.

Emancipation - zwiastun

Jest to historia oparta na faktach o niewolniku, który ucieka z plantacji i wyrusza na niebezpieczną wyprawę, aby powrócić do rodziny.

Za kamerą stoi Antoine Fuqua, a autorem scenariusza jest Bill Collage (Exodus: Bogowie i królowie). W obsadzie są także Ben Foster, Steven Ogg, Imani Pullum, Grant Harvey oraz David Denman. Autorem zdjęcia jest trzykrotny zdobywca Oscara Robert Richardson, znany z takich filmów jak Pewnego razu... w Hollywood, Nienawistna ósemka czy Django.

