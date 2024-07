fot. Marvel Studios

Reklama

Historia Criminal będzie oparta na serii komiksów kryminalnych o tym samym tytule od Marvel Comics. Ich scenarzystą jest Ed Brubaker, a artystą Sean Phillips. Akcja powieści graficznych dzieje się na przestrzeni dekad. Chociaż fabuła poszczególnych dzieł skupia się na różnych wątkach z innych przedziałów czasowych, tak wszystkie z nich w pewien sposób łączą się ze sobą, tworząc sieć powiązań. Według Brubakera Criminal to saga powiązań między kilkoma pokoleniami rodzin, których losy splątane są ze sobą przez przestępstwa i morderstwa z przeszłości.

W kogo wcieli się Emilia Clarke w Criminal?

Teraz ogłoszono, że do obsady serialu dołączyła Emilia Clarke. Aktorka znana z Gry o tron wcieli się w Mallory, podstępną i śmiałą złodziejkę, która równie szybko posługuje się bronią, co sprytem. Należy do grupy rabusiów wraz z Rickym Lawlessem (w tej roli Gus Halper), z którym przeżywa namiętny romans w stylu Bonnie i Clyde'a. Mallory żyje na krawędzi, stojąc po złej stronie prawa i skrywającą sekrety, które narażą ją i całą jej ekipę na niebezpieczeństwo.

fot. Gareth Gatrell // Marvel Studios // Emilia Clarke w serialu "Tajna inwazja"

Przypomnijmy, że wcześniej podano, że w serialu zagrają: Charlie Hunnam, Richard Jenkins, John Hawkes, Adria Arjona, Logan Browning, Kadeem Hardison, Pat Healy, Taylor Sele, Aliyah Camacho, Michael Mando, Marvin Jones III, Michael Xavier i Dominic Burgess.

Ed Brubaker i Jordan Harper pełnią funkcję showrunnerów i producentów wykonawczych. Również Phillips zajmie się produkcją wykonawczą wraz z Sarah Carbiener i Phillipem Barnettem. Za kamerą pierwszych czterech odcinków staną reżyserzy Kapitan Marvel - Ryan Fleck i Anna Boden.